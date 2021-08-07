В Госдуме считают, что гимнастка Аверина стала заложницей политических игр на Олимпиаде

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Завоевавшая серебряную медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина стала заложницей политических игрищ. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

В субботу Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

"Наши спортсмены в ходе этих Олимпийских игр показали фантастические результаты, подтвердив статус России как великой спортивной державы. Гордость и надежда страны, трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина стала заложницей политических игрищ. Для нас Дина - безусловная чемпионка. Ее мастерство, ее мужество, равно как и ее слезы станут символом российского спортивного характера", - подчеркнул Пайкин.

"Наряду с нашими олимпийскими чемпионами на Играх в Афинах мы помним Алексея Немова и несправедливое судейство его выступления. И аплодисменты зрителей, которые приветствовали истинного победителя. Такой же - непобежденной - войдет в историю и Дина Аверина", - добавил он.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не победили в личном многоборье на Олимпийских играх.