Вторая подряд. Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Юниорская сборная России в финале ежегодного Кубка Глинки/Гретцки обыграла команду Словакии со счетом 7:2. Российские хоккеисты выиграли турнир второй раз подряд, до этого они не могли победить 24 года.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Турнир является предсезонным и проводится летом, когда большинство хоккеистов не находятся на пике формы. Но он примечателен тем, что в отличие от юниорского чемпионата мира в нем могут принимать участие все сильнейшие игроки своего возраста.

Российские юниоры впервые за историю существования турнира сумели одержать две победы подряд, в 2019 году они в финале обыграли сборную Канады со счетом 3:2, в 2020 году турнир не проводился. Всего для россиян это восемнадцатая медаль, они продолжают занимать вторую строчку в медальном зачете (пять золотых, четыре серебряные и девять бронзовых наград). Чаще всех турнир выигрывала сборная Канады (22 раза), которая в 2021 году не принимала участия в турнире в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, также в активе канадцев три серебряные и одна бронзовая награда. Третье место занимает команда США (одна золотая, девять серебряных, три бронзовые награды).

Финальный матч проходил в словацком городе Пьештяни. Уже в первом периоде россиянам удалось создать себе комфортное преимущество. Во второй половине игрового отрезка отличились Иван Мирошниченко, Андрей Малявин и Семен Синяткин - 3:0.

Во втором периоде словакам удалось отыграть одну шайбу, однако Мирошниченко и Михаил Гуляев ответили на нее своими голами. В третьем игровом отрезке снова словаки забили один гол, на который россияне ответили шайбами Ильи Роговского и Матвея Мичкова.

"Лидеров команды - Мичкова, Мирошниченко, [Сергея] Иванова, возможно, привлечем к сборам и турнирам с молодежной сборной. Например, к Турниру четырех наций, который пройдет в конце месяца", - сказал ТАСС глава штаба сборной России, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Непобедимые россияне

В составе сборной России на турнире играли вратари Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин ("Спартак"), Сергей Мурашов ("Локомотив"); защитники Артем Барабоша, Артем Дуда (оба - ЦСКА), Михаил Гуляев ("Авангард"), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба - "Локомотив"), Владислав Сапунов ("Динамо", Москва), Иван Ремезовский (СКА), Адель Сафин ("Ак Барс"); нападающие Даниил Бут, Александр Перевалов, Илья Роговский (все - "Локомотив"), Даниил Давыдов, Семен Синяткин (оба - "Динамо", Санкт-Петербург), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все - СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов (все - "Авангард"), Даниил Григорьев (ЦСКА), Илья Квочко ("Металлург"). Главным тренером команды был Владимир Филатов, капитаном - Мирошниченко, а его ассистентами - Мичков и Газизов.

"В нынешней сборной собраны представители восьми клубов, и ФХР хотела бы поблагодарить их за подготовку хоккеистов. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить тренерский штаб, весь персонал команды, болельщиков, поздравить родителей и самих игроков. Шесть игроков из этой команды в мае стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира, играя против сверстников на год старше, а на этом турнире было четверо игроков 2005 года рождения - на год младше возраста турнира, но они показали, что могут играть на этом уровне и брать на себя игру в нужные моменты", - отметил Ротенберг.

Российские хоккеисты на турнире одержали пять побед в пяти матчах, обыграв сильнейшие сборные мира. На предварительном этапе юниорская сборная России вместе с командами Чехии, Финляндии и Швейцарии играла в группе A, ее матчи прошли в Бржецлаве (Чехия). В группу B вошли немцы, словаки, шведы и американцы, которые провели свои игры в Пьештянах (Словакия).

В матче первого тура сборная России со счетом 5:2 обыграла команду Финляндии. Во втором российские хоккеисты разгромили швейцарцев со счетом 9:2, а в третьем оказались сильнее чехов (7:3).

В полуфинале россияне встречались со сборной Швеции, которая на групповом этапе обыграла немцев (5:3) и американцев (5:3), уступив только команде Словакии, которая неожиданно для всех вышла в финал турнира. Матч между сборными России и Швеции получился эмоциональным - россияне дважды по ходу встречи проигрывали с разницей в две шайбы (0:2 и 2:4), но в итоге им удалось победить со счетом 7:5.

По итогам турнира Мичков, выступающий в системе петербургского СКА, стал лучшим бомбардиром, набрав 13 (8 голов + 5 передач) очков. Лучший бомбардир словацкой команды Далибор Дворский стал вторым с 12 (8+4) очками. На третьем месте в списке бомбардиров расположился еще один россиянин - Мирошниченко из системы омского "Авангарда" набрал 9 (4+5) очков.