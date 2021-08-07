"Пари Сен-Жермен" стартовал в чемпионате Франции по футболу с волевой победы над "Труа"

ТАСС, 7 августа. "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Труа" в гостевом матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ашраф Хакими (19) и Мауро Икарди (21). У проигравших отличился Уалид Эль-Хаджам (9).

Для Хакими этот гол стал первым в составе команды из Парижа. 22-летний защитник перешел в ПСЖ летом из миланского "Интера". Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также защитник Маркиньос, полузащитники Анхель Ди Мария, Марко Верратти, и нападающий Неймар не попали в заявку на матч.

ПСЖ выигрывал чемпионат Франции в шести из последних восьми сезонов. Действующим чемпионом является "Лилль".

Во втором туре ПСЖ 14 августа примет "Страсбур". Новички элитного дивизиона "Труа" и "Клермон" встретятся днем позднее.