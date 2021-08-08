Карпин: происходящее в "Спартаке" настораживает в контексте сборной России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ситуация в московском "Спартаке" в начале нового сезона настораживает в контексте сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Витория надеется, что ситуация в "Спартаке" улучшится в ближайшее время

Карпин посетил матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Нижним Новгородом" (1:2). После игры он встретился с футболистами столичной игроками Георгием Джикией, Романом Зобниным и Александром Соболевым.

"Встреча прошла хорошо, собираюсь встретиться со всеми, кто был на Евро. Я не буду говорить, о чем мы говорили, если бы хотел поговорить при вас, позвал вас. То, что показывает "Спартак", настораживает в контексте сборной", - отметил Карпин.

"Мы обсудили с игроками всего по чуть-чуть, обменивались мнениями. Планирую ли встретиться с Дзюбой? Может быть, да, может быть, нет, не знаю. С ним еще никаких разговоров не проводил", - добавил главный тренер сборной России.

"Спартак" в трех стартовых турах чемпионата России потерпел два поражения при одной победе. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице. 10 августа красно-белые на выезде проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Первая встреча завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе "Лужники" примут хорватов.