Мамиашвили жестко высказался о проблемах в женской сборной России по борьбе

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по борьбе имеет проблемы, над которыми необходимо работать. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Команда России не сумела завоевать ни одной медали в женской борьбе на Играх в Токио.

"[Нужно] вернуться к тем вещам, которые приводят к результатам. Первое - полное самоотречение, никакой демагогии и демократии, в самом худшем понимании этого слова. "А я думала, а я не знала, а я боролась и не смогла". Таких - на выход сразу, моментально", - сказал Мамиашвили.

В составе сборной России в Токио выступали трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг), двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 53 кг), серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (до 57 кг), чемпионка Европы, призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг) и чемпионка Игр-2012, серебряный призер Игр-2016, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Наталья Воробьева (до 76 кг).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.