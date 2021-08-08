Бразильская волейболистка, провалившая допинг-тест, может получить медаль Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Бразильская волейболистка Тандара Кайшета, подозреваемая в употреблении допинга, может получить медаль Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в бразильской делегации.

Ранее игрок бразильской команды Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил. В ее допинг-тесте был обнаружен остарин. Сдав тест, она выступала за национальную команду на Олимпиаде в Токио, в четвертьфинале олимпийского турнира бразильянки обыграли команду России (3-1). Позднее пресс-служба Международной федерации волейбола сообщила, что организация не может наложить санкции на женскую сборную Бразилии из-за отстранения спортсменки.

"Да, Кайшета может получить медаль, какую - зависит от итогового результата. Но сейчас идет процесс разбирательства. Если будет доказано, что вины Кайшеты нет, она получит заслуженную награду", - сказал собеседник агентства.

Женская сборная Бразилии встретится с командой США в финале олимпийского турнира по волейболу 8 августа.