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XXXII летние Олимпийские игры

Бразильская волейболистка, провалившая допинг-тест, может получить медаль Олимпиады

Если будет доказано, что вины спортсменки нет, она получит награду
Тандара Кайшета (справа) EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Тандара Кайшета (справа)
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Бразильская волейболистка Тандара Кайшета, подозреваемая в употреблении допинга, может получить медаль Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в бразильской делегации.

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Ранее игрок бразильской команды Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил. В ее допинг-тесте был обнаружен остарин. Сдав тест, она выступала за национальную команду на Олимпиаде в Токио, в четвертьфинале олимпийского турнира бразильянки обыграли команду России (3-1). Позднее пресс-служба Международной федерации волейбола сообщила, что организация не может наложить санкции на женскую сборную Бразилии из-за отстранения спортсменки.

"Да, Кайшета может получить медаль, какую - зависит от итогового результата. Но сейчас идет процесс разбирательства. Если будет доказано, что вины Кайшеты нет, она получит заслуженную награду", - сказал собеседник агентства.

Женская сборная Бразилии встретится с командой США в финале олимпийского турнира по волейболу 8 августа.

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