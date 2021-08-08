Повторение чемпионской статистики. "Зенит" обыграл "Краснодар" в третьем туре РПЛ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" в субботу обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), команда Сергея Семака одержала третью победу подряд и возглавила турнирную таблицу. Также в этот день московский "Спартак" проиграл на своем поле "Нижнему Новгороду" (1:2), а тульский "Арсенал" дома победил "Крылья Советов" (2:1).

Первый тайм центральной встречи тура между "Зенитом" и "Краснодаром" ознаменовался обилием голов. Уже на 9-й минуте нападающий петербургского клуба Сердар Азмун после продольной передачи от полузащитника Вендела получил мяч в штрафной и без труда реализовал выход один на один. "Краснодар" спустя пять минут ответил голом Эдуарда Сперцяна со штрафного, однако взятие ворот было отменено из-за того, что Урош Спайич в момент удара располагался слишком близко к стенке обороняющейся команды, по правилам это расстояние должно быть больше одного метра.

На 24-й минуте краснодарцы все-таки сравняли счет - новичок команды нападающий Джон Кордоба, который 23 июля перешел из германской "Герты", получил мяч в штрафной и пробил мимо голкипера Михаила Кержакова. Перед перерывом в составе "Зенита" также отличились Азмун (35) и полузащитник Александр Ерохин (44) - футболисты за три тура РПЛ на двоих забили восемь мячей, поразив ворота в каждой игре. Еще один гол на счету Спайича, который отличился на 76-й минуте.

"Зенит" повторил чемпионское начало прошлого сезона: в прошлом чемпионате "Зенит" в трех турах победил волгоградский "Ротор" (2:0), "Ростов" (2:0) и ЦСКА (2:1), в этом - подмосковные "Химки" (3:1), "Ростов" (4:2) и "Краснодар" (3:2). Подопечные Семака с девятью очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ, в следующем туре они 15 августа на выезде сыграют со столичным "Локомотивом". "Краснодар" потерпел второе поражение подряд, в прошлом туре уступив "Химкам" (0:1), и с тремя очками располагается на 11-й строчке. 15 августа команда проведет домашний матч с "Арсеналом".

Недовольство судейством от "Краснодара"

После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что команду лишили ничьей в матче с "Зенитом". "В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, вдруг вмешалась система видеоассистента рефери (VAR). Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников, это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы "Зенит", VAR и не подумал бы вмешиваться, такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно "Краснодар", - сказал Хашиг, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Достаточно хорошо смотрелись в атаке, в обороне моментами неплохо, хорошее движение было, - сказал главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Может быть, в концовке нам не хватало более нестандартных действий, хотя момент был у [Виктора] Классона. Тяжело предъявлять претензии к команде по качеству, надо что-то менять, потому что после трех матчей мы не можем иметь два поражения".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, наоборот, отметил, что игра против "Краснодара" была очень тяжелой. "В первом тайме нам не хватало движения и эмоций, второй тайм провели значительно лучше. Пропущенный мяч добавил нервозности, поскольку любая ошибка в обороне могла привести к пропущенному мячу, но в очень сложном матче заработали три очка, что очень важно. Три выезда не прошли просто так, ребятам нужно как следует отдохнуть, чтобы выглядеть лучше", - сказал Семак, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В матче с "Краснодаром" за "Зенит" не смог выступить полузащитник Малком, который находился в расположении олимпийской сборной Бразилии. В субботу бразильцы в дополнительное время обыграли испанцев со счетом 2:1 в финальном матче. "Пока можно сказать - всех с победой, а бразильцев с олимпийскими золотыми медалями", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ТАСС.

Сотрясение защитника "Нижнего Новгорода"

В другой встрече тура "Спартак" на своем поле уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. Для красно-белых это поражение стало вторым за неделю - в среду московский клуб дома проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Ранее "Спартак" также проиграл в гостях "Рубину" со счетом 0:1 и выиграл на выезде у "Крыльев Советов" с таким же результатом, теперь подопечные Руя Витории занимают девятое место в таблице с тремя очками. "Нижний Новгород" одержал вторую победу в сезоне и расположился на третьей строчке с семью очками.

Встреча ознаменовалась инцидентом с защитником гостей Иваном Миладиновичем, который в борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся головами с нападающим красно-белых Эсекьелем Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. Позднее сотрудник "Спартака", общавшийся с врачами скорой помощи, сообщил ТАСС, что у футболиста подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Позже выяснилось, что Миладинович покинул стадион на скорой помощи и поехал в Боткинскую больницу.

После игры генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов отметил самоотверженность Миладиновича. "Один из игроков это показал, ему сейчас зашивают голову в Боткинской больнице, потом сделают обследование, - сказал Измайлов журналистам. - Сейчас непонятно, что именно с Миладиновичем, будет проведено обследование. Все парни бились, заслуживали победы, победили за счет настроя, на сегодняшний день это главная победа в истории клуба".

"Пока знаю только, что у Миладиновича рваная травма головы. Очень надеюсь, что она окажется несерьезной", - добавил главный тренер "Нижнего Новгорода" Кержаков.

В следующем туре "Спартак" 14 августа на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Нижний Новгород" в тот же день встретится дома с "Уфой". 10 августа красно-белые на выезде проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Накаленная обстановка в "Спартаке"

Ранее в "Спартаке" произошли административные изменения: 31 июля из московского клуба ушел директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов, 12 августа пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин также покинет свой пост. После матча против "Бенфики" спортивный директор Дмитрий Попов сообщил, что уйдет из клуба, днем позже его заявление об увольнении было подписано. Многие связывают эти перестановки с поведением жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой в Telegram-канале, где рассказывает про деятельность клуба.

"Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация - яснее, - сказал после матча Витория, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы, у нас есть гендиректор, президент клуба, остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам".

Также на ситуацию в клубе обратил внимание и главный тренер сборной России Валерий Карпин, который посетил игру. После матча он провел беседу с футболистами столичной игроками Георгием Джикией, Романом Зобниным и Александром Соболевым. "Встреча прошла хорошо, собираюсь встретиться со всеми, кто был на Евро, - сказал Карпин журналистам. - Я не буду говорить, о чем мы говорили, если бы хотел поговорить при вас, позвал бы вас. То, что показывает "Спартак", настораживает в контексте сборной".

"Я слышал про эти интервью с женой Федуна, но комментировать не буду, потому что не разбираюсь. Не могу представить, чтобы жена критиковала генменеджера в клубе НХЛ [Национальной хоккейной лиги]", - высказал журналистам мнение хоккеист "Тампы" Михаил Сергачев.

В другом матче воскресенья "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1. После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. В следующем туре "Арсенал" 15 августа на выезде сыграет с "Краснодаром". "Крылья Советов" занимают 15-е место, не имея очков в активе, 15 августа самарцы проведут выездную встречу с "Рубином".

Третий тур стартовал в пятницу, "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. Матчи "Химки" - "Ростов", "Динамо" - ЦСКА и "Рубин" - "Ахмат" пройдут в воскресенье. В понедельник состоится встреча "Сочи" - "Урал".