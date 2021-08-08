Сестры Аверины: поддержка болельщиков помогла пережить несправедливость на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сестры Дина и Арина Аверины заявили, что поддержка болельщиков помогла им пережить несправедливость в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. Об этом они заявили ТАСС.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

"Спасибо нашим болельщикам, кто нас поддерживает, переживает. Мы все читаем, смотрим и очень тронуты", - сказала Арина Аверина.

"Очень приятно, что люди публикуют посты, не соглашаются с судейством, и эту поддержку мы чувствуем на расстоянии. Спасибо огромное, это помогает хоть как-то отойти от вчерашнего", - сказала Дина Аверина.

Авериной 22 года, она является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Ее сестра Арина Аверина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.