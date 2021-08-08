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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике

Российские спортсменки стали вторыми в групповом многоборье
Сборная России по художественной гимнастике Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сборная России по художественной гимнастике
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700).

В субботу россиянка Дина Аверина не смогла завоевать золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье, став второй. С 2000 года россиянки неизменно выигрывали на Олимпийских играх как индивидуальное, так и групповое многоборье.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США383933110
2Китай38311887
3Япония27141758
4Великобритания21212264
5Россия20272370
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Германия10111637
9Италия10102040
10Франция9121132
11Канада761124
12Новая Зеландия76720
13Бразилия74819
14Венгрия67619
15Южная Корея641020
16Куба63514
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3137
29Болгария3126
30Словения3115
31Грузия2518
32Тайвань24612
33Турция22913
34Сербия2158
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина161219
44Белоруссия1337
45Румыния1304
45Венесуэла1304
47Индия1247
48Гонконг1236
49Словакия1214
49Филиппины1214
51ЮАР1203
52Австрия1157
53Египет1146
54Индонезия1135
55Португалия1124
55Эфиопия1124
57Тунис1102
58Ирландия1023
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

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