Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700).

В субботу россиянка Дина Аверина не смогла завоевать золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье, став второй. С 2000 года россиянки неизменно выигрывали на Олимпийских играх как индивидуальное, так и групповое многоборье.