Арина Аверина считает, что сборной России по художественной гимнастике придержали оценки

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по художественной гимнастике придержали оценки за первый вид упражнений в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала четырехкратная чемпионка мира Арина Аверина.

В воскресенье сборная России заняла второе место в групповом многоборье, за первое упражнение с пятью мячами россиянки получили 46,200 балла. Победу по итогам двух упражнений одержала команда Болгарии.

"За первый вид, кажется, придержали оценки. Но наши девчонки все равно молодцы. Они сделали все, что могли", - сказала Аверина.

Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике.