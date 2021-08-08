Винер-Усманова назвала полным крахом соревнования по художественной гимнастике на Играх

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд, - сказала Винер-Усманова. - Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили".

Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. "Судьи - люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет - это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти", - добавила президент ВФХГ.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.