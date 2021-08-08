{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Винер-Усманова назвала полным крахом соревнования по художественной гимнастике на Играх

Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

На эту тему
Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике
Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике

Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд, - сказала Винер-Усманова. - Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили".

Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. "Судьи - люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет - это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти", - добавила президент ВФХГ.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаXXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена
Данная награда присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением
Читать полностью