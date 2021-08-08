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XXXII летние Олимпийские игры

Арина Аверина заявила, что определится с продолжением карьеры после отдыха

Ее сестра Дина Аверина выразила надежду, что Арина еще выступит на Олимпийских играх
Арина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина определится с продолжением карьеры после отдыха. Об этом она заявила журналистам.

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В субботу Арина Аверина заняла четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Ее сестра Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

"Неофициально, но пока я все, отдыхаю. А потом посмотрим", - сказала гимнастка.

Ее сестра Дина Аверина выразила надежду, что Арина еще выступит на Олимпийских играх. "Ты самая здоровая, до следующей Олимпиады совсем немного осталось, выступишь. Потом почитаешь это интервью и улыбнешься", - сказала Дина Аверина.

Арине Авериной 22 года, она является четырехкратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы. Ее сестра Дина Аверина - 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.

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