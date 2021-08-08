Винер-Усманова заявила, что заранее знала о победе сборной Болгарии в групповом многоборье

В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета. В воскресенье сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в групповом многоборье, уступив золото команде Болгарии.

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Результаты индивидуального многоборья в олимпийском турнире по художественной гимнастике дали понять, что можно не рассчитывать на победу в групповом многоборье. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Была статья - "Кто остановит гегемонию России в художественной гимнастике", - сказала Винер-Усманова. - Это был призыв, это и сделали, остановили, не мытьем, так катаньем, вчера остановили Дину Аверину, наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений, [судьи] сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте, больше пяти минут. То же самое сегодня с командой Болгарии, я вчера еще это знала, им только надо было встать на четыре ноги, чтобы проиграть, и они сделали все без резких грубых ошибок".

"[После первого упражнения болгарки] получили сразу на два балла больше. Мы выиграли чемпионат Европы в Болгарии в многоборье. Выиграли в Болгарии у [команды] Болгарии, это же смешно, если бы не было так грустно", - добавила Винер-Усманова.

Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике. Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Первыми идут американцы (38-39-33), вторыми - китайцы (38-31-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (21-21-22).