{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Всего из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Играх Андрей Жолинский.

"Важно, что в этих 0,02% [спортсменов, заболевших на Олимпиаде] не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне. Это комплекс мероприятий, проведенный еще задолго до Олимпийских игр", - сказал Жолинский.

Всего из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, который был сдан в преддверии Игр. Чернышева сдала тест, давший положительный результат, сразу по прилете в Токио в аэропорту.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена
Данная награда присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением
Читать полностью