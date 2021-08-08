Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены около 200 раз обращались к психологу национальной команды за период проведения летний Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

"Психолог был крайне востребован, - сказал Жолинский. - Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов - жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни - требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу".

Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа. Они проходят в закрытом режиме без участия зрителей в связи с пандемией коронавируса.