Жолинский: россияне не вышли за средний показатель травматизма спортсменов на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Травматизм российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не превысил среднего показателя. Об этом ТАСС рассказал главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

Из-за травм на Играх в Токио снялись с соревнований легкоатлеты Сергей Шубенков и Дарья Клишина, заявлял о проблемах со здоровьем в преддверии личных соревнований олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

"Нельзя сказать, что был высокий уровень травматизма [у российских спортсменов на Олимпиаде]. По данным Международного олимпийского комитета (МОК) и по нашим данным, средний показатель травматизма спортсменов за всю Олимпиаду составляет 8-9%. Мы за эти цифры не вышли, даже меньше", - сказал Жолинский.

Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа.