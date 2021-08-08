Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это стало известно после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.
В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку российские спортсмены претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты.
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. На данный момент в Токио сборная России завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
Ранее сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая (38-32-18), третьими стали японцы (27-14-17).ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это стало известно после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.
В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку российские спортсмены претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|39
|40
|33
|112
|2
|Китай
|38
|32
|18
|88
|3
|Япония
|27
|14
|17
|58
|4
|Великобритания
|22
|21
|22
|65
|5
|Россия
|20
|27
|23
|70
|6
|Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
|Нидерланды
|10
|12
|14
|36
|8
|Германия
|10
|11
|16
|37
|9
|Италия
|10
|10
|20
|40
|10
|Франция
|9
|12
|11
|32
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Бразилия
|7
|6
|8
|21
|13
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|14
|Куба
|7
|3
|5
|15
|15
|Венгрия
|6
|7
|7
|20
|16
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|17
|Польша
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
|Кения
|4
|4
|2
|10
|20
|Норвегия
|4
|2
|2
|8
|21
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
|Испания
|3
|8
|6
|17
|23
|Швеция
|3
|6
|0
|9
|24
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|25
|Дания
|3
|4
|4
|11
|26
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
|Иран
|3
|2
|2
|7
|28
|Бельгия
|3
|1
|3
|7
|29
|Болгария
|3
|1
|2
|6
|30
|Словения
|3
|1
|1
|5
|31
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|32
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|33
|Турция
|2
|2
|9
|13
|34
|Сербия
|2
|1
|5
|8
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Ирландия
|2
|0
|2
|4
|40
|Греция
|2
|0
|1
|3
|40
|Катар
|2
|0
|1
|3
|42
|Косово
|2
|0
|0
|2
|42
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|44
|Украина
|1
|6
|12
|19
|45
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|46
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|47
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|48
|Индия
|1
|2
|4
|7
|49
|Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|50
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|52
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|53
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|54
|Египет
|1
|1
|4
|6
|55
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|56
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|56
|Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|58
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|59
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|59
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|63
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|63
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|69
|Армения
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Малайзия
|0
|1
|1
|2
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|77
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|77
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|77
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|77
|Литва
|0
|1
|0
|1
|77
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
|Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|83
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|86
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|86
|Гана
|0
|0
|1
|1
|86
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|86
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
|86
|Ботсвана
|0
|0
|1
|1