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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

В последний день Олимпиады россияне претендуют только на медали в женском гандболе
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это стало известно после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.

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В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку российские спортсмены претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. На данный момент в Токио сборная России завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

Ранее сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая (38-32-18), третьими стали японцы (27-14-17).ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это стало известно после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.

В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку российские спортсмены претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США394033112
2Китай38321888
3Япония27141758
4Великобритания22212265
5Россия20272370
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Германия10111637
9Италия10102040
10Франция9121132
11Канада761124
12Бразилия76821
13Новая Зеландия76720
14Куба73515
15Венгрия67720
16Южная Корея641020
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3137
29Болгария3126
30Словения3115
31Грузия2518
32Тайвань24612
33Турция22913
34Сербия2158
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Ирландия2024
40Греция2013
40Катар2013
42Косово2002
42Багамские острова2002
44Украина161219
45Белоруссия1337
46Румыния1304
47Венесуэла1304
48Индия1247
49Гонконг1236
50Словакия1214
50Филиппины1214
52ЮАР1203
53Австрия1157
54Египет1146
55Индонезия1135
56Португалия1124
56Эфиопия1124
58Тунис1102
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

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