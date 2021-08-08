{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

В Госдуме назвали успехом пятое место россиян в медальном зачете Олимпиады в Токио

В условиях санкций и усеченной команды это очень хороший результат, подчеркнул член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Пятое место в медальном зачете является успехом для российской команды на Олимпийских Играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

На эту тему
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

В активе российской команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

"Это очень хороший результат в условиях санкций и усеченной команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то справедливо или несправедливо мы потеряли медали. Надо поздравить всю команду, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ, всех спортсменов и участников Олимпийских игр", - сказал Свищев.

Ранее сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая (38-32-18), третьими стали японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22).

Теги
РоссияСвищёв, Дмитрий АлександровичXXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью