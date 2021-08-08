Почетный президент ОКР Жуков назвал очень хорошим выступление сборной России на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России очень хорошо выступила на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Российская команда заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

"На мой взгляд, более правильно считать по общему количеству медалей, - сказал Жуков. - Но дело не в подсчете медалей, это условная вещь. Наша команда выступила очень хорошо на этой Олимпиаде, мы выступили очень хорошо в большом количестве видов спорта, в традиционных и сравнительно новых, где мы раньше не брали большого количества наград".

"Выступление у нас в Токио очень хорошее", - добавил собеседник агентства.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет в воскресенье.