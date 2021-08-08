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XXXII летние Олимпийские игры

На Олимпиаде в Токио не смогли выступить 19 спортсменов, заболевших ковидом

Из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио посетили 19 спортсменов, заболевших ковидом, но в соревнованиях они участия не принимали. Об этом журналистам сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Олимпиада в Токио началась 23 июля и завершится 8 августа.

"Были 19 человек, которые приехали с ковидом, но принять участие в соревнованиях не смогли. Это стало для них тяжелым ударом", - сказала Хасимото.

Всего из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, который был сдан в преддверии Игр. Чернышева сдала тест, показавший положительный результат, сразу по прилете в Токио.

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