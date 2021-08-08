Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30. Француженки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Бронзовым призером стала команда Норвегии, которая в матче за третье место обыграла сборную Швеции (36:19).

Российские гандболистки завоевали для национальной сборной 71-ю медаль на Играх в Токио. По этому показателю команда России заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидером стала команда США (39-41-33). Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье - японцы (27-14-17), четвертое - британцы (22-21-22).

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала.

В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988), также бронза была на счету Объединенной команды на Играх-1992.