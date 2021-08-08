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XXXII летние Олимпийские игры

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30
Дарья Дмитриева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Дмитриева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30. Француженки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Бронзовым призером стала команда Норвегии, которая в матче за третье место обыграла сборную Швеции (36:19).

Российские гандболистки завоевали для национальной сборной 71-ю медаль на Играх в Токио. По этому показателю команда России заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидером стала команда США (39-41-33). Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье - японцы (27-14-17), четвертое - британцы (22-21-22).

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала.

В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988), также бронза была на счету Объединенной команды на Играх-1992.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США394133113
2Китай38321888
3Япония27141758
4Великобритания22212265
5Россия20282371
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Франция10121133
9Германия10111637
10Италия10102040
11Канада761124
12Бразилия76821
13Новая Зеландия76720
14Куба73515
15Венгрия67720
16Южная Корея641020
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3137
29Болгария3126
30Словения3115
31Узбекистан3025
32Грузия2518
33Тайвань24612
34Турция22913
35Сербия2158
36Уганда2114
37Эквадор2103
38Израиль2024
39Ирландия2024
40Греция2013
40Катар2013
42Косово2002
42Багамские острова2002
44Украина161219
45Белоруссия1337
46Румыния1304
47Венесуэла1304
48Индия1247
49Гонконг1236
50Словакия1214
50Филиппины1214
52ЮАР1203
53Австрия1157
54Египет1146
55Индонезия1135
56Португалия1124
56Эфиопия1124
58Тунис1102
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

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