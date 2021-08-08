Президент ОКР заявил, что доволен результатом национальной команды на Играх в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков доволен пятым местом национальной команды в медальном зачете Игр в Токио. Об этом он заявил журналистам.

Сборная России на Олимпиаде в Токио завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, показав лучший результат по общему количеству медалей с Игр 2004 года в Афинах (90). Первыми в Токио стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

"Доволен пятым местом, - сказал Поздняков. - По общим результатам превысили показатели Рио-де-Жанейро (56 медалей) и Лондона (68). Я очень доволен выступлением наших ребят, они героически сражались с соперниками, порой - с судьями. Тем не менее каждый в нашей команде - герой, который выполнил свою задачу на этих Олимпийских играх, команда будет с честью возвращаться домой".

"Конечно, всегда хочется выступить лучше, чем прежде, но борьбу с хозяевами на этих Олимпийских играх мы завязали. Если бы не ряд обстоятельств, мы могли бы побороться и за третье общекомандное место", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.