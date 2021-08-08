Ролан Гусев считает, что в игре чемпионата России по футболу "Динамо" - ЦСКА нет фаворита

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА пройдет в равной борьбе, в этой игре нет фаворита. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Динамо" и ЦСКА Ролан Гусев.

Встреча пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"На сегодняшний день, это две равные команды, всегда матчи между ЦСКА и "Динамо" проходят в обоюдоострой борьбе, - сказал Гусев. - Неважно, кто и на каком месте находится, кто и сколько побед одержал, всегда можно ждать победы от любой команды. Пока после двух туров это две равные команды, фаворита не вижу".

Последний раз армейцы побеждали динамовцев на выезде в премьер-лиге 4 октября 2015 года. "Я думаю, что любая серия когда-нибудь заканчивается, это статистика, не вижу здесь ничего такого, - отметил Гусев. - Никола Влашич - это фигура, если его голова и физическое состояние будет в команде, то ЦСКА это поможет. Когда она разбросана мыслями по тому, переходить ему в "Милан" или нет, то пользы от него будет мало".

"У "Динамо" сложно выделить кого-то одного. Понятно, что это Арсен Захарян, но там многие игроки хорошие, на сегодняшний день больше всего импонирует Захарян. В таких играх бывает, что матч проходит без моментов, а бывает, наоборот, с большим количеством моментов, по-разному может сложиться", - заключил собеседник агентства.

На старте сезона-2021/22 "Динамо" одержало две выездные победы над "Уфой" (3:2) и "Ростовом" (2:0) и поднялось на пятое место в таблице чемпионата. В первом туре ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" (1:0), во втором уступил московскому "Локомотиву" (1:2) на домашней арене, клуб располагается на восьмой строчке.