Буре: российские юниоры были на голову сильнее всех соперников на Кубке Глинки/Гретцки

В субботу хоккеисты юниорской сборной России со счетом 7:2 победили команду Словакии в финале Кубка Глинки/ Гретцки. Россияне не проиграли ни одного матча на турнире и впервые в истории стали его победителями два года подряд. В 2019 году они в финале обыграли сборную Канады со счетом 3:2, в 2020 году турнир не проводился.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) на Кубке Глинки/Гретцки показала красивый и атакующий хоккей, где практически на голову была сильнее всех соперников. Такое мнение ТАСС высказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, двукратный призер Олимпиады, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

"Очень красивая победа наших юниоров на Кубке Глинки/ Гретцки, - сказал Буре. - Это престижный турнир, который не зря называют неофициальным чемпионатом мира. Он не покорялся нам с 1995 по 2019 год, а теперь мы побеждаем второй год подряд, но дело не только в победе, а в самой игре нашей сборной - это был красивый атакующий хоккей, где мы были практически на голову сильнее всех соперников. Даже в тяжело складывающемся матче со шведами наши парни сумели прибавить и превзойти соперника как по физике, так и в мастерстве".

"У нас растет талантливое поколение, но это поколение, которое мы воспитали и продолжаем воспитывать сами. Они растут и развиваются у нас дома, в лучших условиях, по нашей программе подготовки "Красная машина". У нас есть для этого прекрасные академии в Санкт-Петербурге, Омске, Москве, Ярославле, Казани и, конечно, в образовательном центре "Сириус" в Сочи, где прошли подготовку все игроки этой сборной. Уверен, это не последняя наша победа, готовимся к другим важным турнирам", - отметил собеседник ТАСС.

Кубок Глинки/Гретцки проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокеанским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. В 2007 году был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею. В 2018 году турнир стал называться "Кубок Глинки/Гретцки" и проводиться в Чехии/Словакии и Канаде поочередно.