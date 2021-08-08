Вяхирева заявила, что российским гандболисткам было "дико тяжело" на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Путь российских гандболисток к олимпийскому серебру на Играх в Токио был невероятно тяжелым. Об этом журналистам в воскресенье после завоевания медали заявила лидер команды Анна Вяхирева.

Российские гандболистки в финале уступили команде Франции. Турнир россиянки, которые являлись действующими олимпийскими чемпионками, начали с ничейного результата с бразильянками и крупного поражения от шведок.

"Изначально для меня это является большим разочарованием, но, пораскинув мозгами и убрав на задний план свой максимализм, скажу, что для нас это большая победа, учитывая определенные условия и обстоятельства, с которыми мы боролись на протяжении всего турнира. Хочу поблагодарить девчонок, они старались и отдавали всех себя. Они понимают, о чем я говорю, и знают, что я ими очень горжусь", - сказала Вяхирева со слезами на глазах.

"Было дико тяжело, и я горжусь, что мы через все это прошли и с таким началом добрались до финала. Это дорого стоит", - добавила она.

После игры о тяжелом подготовительном периоде к Олимпиаде заявила другой игрок сборной - Полина Кузнецова, сестра Вяхиревой. "Не в моей компетенции это комментировать, я не будут ни на кого ничего сваливать. Если ты не можешь сказать хорошо, то лучше не говорить ничего. Было дико тяжело, очень тяжело. Но я не хочу все это ворошить, не мое дело комментировать такие моменты", - заметила она.