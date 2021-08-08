Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Неудача сборной России по художественной гимнастике, не выигравшей на Олимпиаде в Токио ни одной золотой медали, произвела оглушительное впечатление на весь спортивный мир. По мнению российских специалистов, авторами одной из самых громких сенсаций со знаком минус стали арбитры, которые за одну ночь по непонятным никому причинам резко пересмотрели свои взгляды на гимнастику и в финале стали судить совершенно по-другому.
Практически всю субботу в районе "Арияка-Арены" лил дождь, заставивший волонтеров накинуть прозрачные полиэтиленовые плащи, а журналистов - передвигаться быстрым шагом из автобуса на стадион и обратно. Дождь шел на улице, а гром гремел под крышей арены, где судьи раз за разом ставили высокие оценки израильтянке Линой Ашрам и низкие - безошибочно выступавшим россиянкам Арине и Дине Авериным. Последний раскат грома раздался, когда Ашрам после потери ленты получила высокую оценку и осталась в итоге недосягаемой для занявшей второе место Дины Авериной.
Днем ранее, в пятницу, над "Арияка-Ареной" жарко светило солнце, а под ее крышей шли квалификационные соревнования гимнасток в личном многоборье. Первые две позиции предсказуемо заняли сестры Аверины, а будущая олимпийская чемпионка Ашрам стала тогда третьей с огромным отставанием от лидера - в три с лишним балла. Спустя сутки оценка гимнастических способностей россиян судьями внезапно была пересмотрена в сторону понижения, а гимнастке из Израиля стали прощать любые помарки и даже потерю снаряда.
Потеря предмета считается одной из самых грубых ошибок в художественной гимнастике и неизменно жестко карается судьями. На Олимпийских играх 2016 года лидер сборной России Яна Кудрявцева совершила потерю предмета в упражнениях с булавами, утратив одновременно практически все шансы на золотую награду. К потере ленты в заключительном упражнении израильской спортсменкой арбитры отнеслись на редкость благодушно и дали ей возможность стать олимпийской чемпионкой.
Ашрам вошла в историю
До субботы наивысшим достижением Ашрам было золото чемпионата Европы в личном многоборье, завоеванное в 2020 году в Киеве в отсутствие основных соперниц из России. Израильтянка, принимавшая участие в трех последних чемпионатах мира, ни разу не становилась победительницей соревнований. На всех взрослых мировых первенствах, в которых принимала участие Ашрам, золотые медали выигрывали только российские гимнастки.
На Олимпийских играх, в которых принимали участие отечественные гимнастки, ни разу не случалось такого, чтобы победительницей в личном многоборье становилась спортсменка, не имевшая до этого побед на мировых первенствах. Ашрам, выиграв в Токио, золотым карандашом вписала свое имя в историю спорта. Однако заточили этот карандаш судьи.
В заключительный день соревнований от российских гимнасток уплыла еще одна, казалось бы, гарантированная золотая медаль. Команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелины Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисы Тищенко уступила пальму первенства в групповом многоборье сборной Болгарии.
Представительницы Балканского полуострова никогда ранее не побеждали в олимпийском групповом многоборье, а на чемпионатах мира последний раз брали золото в этом виде в 2014 году в Турции. На последнем мировом первенстве, проходившем в сентябре 2019 года в Баку, болгарки в групповом многоборье уступили не только победительницам турнира из России, но и команде Японии, занявшей второе место. По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной страны Ирины Винер-Усмановой, обе золотые олимпийские медали не достались россиянкам исключительно по умыслу арбитров. Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика на Играх в Токио пережила крах, который в будущем может лишить этот вид спорта своего представительства в олимпийской программе.
Альберт Стародубцев