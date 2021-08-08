Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры

ТАСС, 8 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Срок контракта Месси с "Барселоной" истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование. Лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.

Согласно информации газеты L'Equipe, Месси в воскресенье вылетит в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ.

"Я еще ничего не подписывал. ПСЖ - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы, - сказал Месси. - Я немного подавлен, я не знаю, что сказать, я до сих пор не смирился с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь".

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира.

Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.