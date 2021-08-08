Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады, которая проходит на Национальном стадионе в Токио.

Парад спортсменов начался с выхода знаменосцев делегаций. Российскую команду представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, он пронес флаг Олимпийского комитета России. Спортсмен на Играх завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом. После знаменосцев на стадион стали вышли спортсмены команд.

На церемонии открытия знаменосцами были олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на церемонии закрытия флаг несли синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год и состоялись без иностранных болельщиков, местных зрителей не допускали на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.