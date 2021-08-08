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Житель Смоленской области стал победителем чемпионата по снайпингу в Екатеринбурге

Первое место в личном зачете IV Евроазиатского чемпионата занял представитель Рославля Дмитрий Нефедов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Дмитрий Нефедов из Рославля (Смоленская область) стал победителем в личном зачете IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу, прошедшего в Екатеринбурге с 5 по 7 августа. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель оргкомитета Константин Холодилов.

"Первое место: Нефедов Дмитрий, г. Рославль (Смоленская область), получает золотой кубок, медаль и денежный приз на сумму 400 тыс. рублей", - сообщил представитель оргкомитета. Серебряную медаль получил Сергей Емельянов из города Люберцы, бронзовую - Максим Каданцев из Москвы.

Первое место в личном зачете среди сил спецназначения получил сотрудник Российского университета спецназа, Чеченская Республика. Второе место занял сотрудник войск специального назначения Министерства обороны Российской Федерации, Тольятти, третье - сотрудник бригады ГРУ Министерства обороны Российской Федерации, Новосибирск.

Победителем в стрельбе из неустойчивых положений стал москвич Владимир Усачев. Также призовые места заняли Дмитрий Нефедов из Рославля (Смоленская область) и Сергей Емельянов из города Люберцы.

В стрельбе с дальней дистанции победу также одержал Нефедов. Второе место занял москвич Александр Журавлев, третье - Алексей Чернобровкин из Москвы.

Четвертый Евроазиатский чемпионат по снайпингу прошел с 5 по 7 августа на площадке полигона Свердловского учебного центра Центрального военного округа. Организаторами IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу выступили общероссийская общественная организация "Федерация высокоточной стрельбы России" (ФВСР) совместно с ассоциацией тактической стрельбы "Росснайпинг".

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