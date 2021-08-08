Президент МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми

"Мы сделали это вместе. И сейчас я должен обозначить завершение этого напряженного путешествия в Токио. Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже", - заявил Бах.

Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье - японцы (27-14-17), четвертое - британцы (22-21-22). Сборная России заняла пятое место (20-28-23).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Игры проходили с 23 июля по 8 августа.

Япония в четвертый раз приняла Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.