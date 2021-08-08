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XXXII летние Олимпийские игры

Бах поблагодарил Японию за проведение Олимпиады в условиях пандемии

По словам президента МОК, Игры в Токио подарили надежду всему миру

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил благодарность властям и народу Японии за организацию Олимпийских игр в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил на церемонии закрытия Игр.

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Игры проходили с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей.

"В эти сложные времена вы дарите миру надежду. С начала пандемии мир впервые объединился, все люди планеты были объединены эмоциями, и все это дает нам надежду, - сказал Бах. - От имени всех атлетов мы говорим спасибо Японии. Спасибо всем волонтерам, ваши улыбки согревают наши сердца".

"Это были беспрецедентные Олимпийские игры. МОК и нашим японским друзьям пришлось приложить огромные усилия, чтобы игры состоялись. Конечно, я бы хотел поблагодарить японское правительство на всех уровнях за то, что они сохраняли верность обязательствам. Невероятная история. Выражаю нашу глубокую признательность и благодарность оргкомитету - никто раньше не провозил перенесенные игры".

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).

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