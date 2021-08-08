Семин прокомментировал результат своего первого матча на посту главного тренера "Ростова"

ТАСС, 8 августа. Ничейный результат в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и "Ростовом" закономерен. Такое мнение высказал главный тренер ростовской команды Юрий Семин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

В субботу "Химки" дома сыграли вничью с "Ростовом". Этот матч стал первым для Семина на посту главного тренера клуба.

"Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили хороший момент, который имел Кэнто [Хасимото]", - сказал Семин.

"Начало второго тайма провели неправильно, хотя нужно было продолжать давить соперника. Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, игрок уже пробил. Результат, на мой взгляд, закономерный. Единственное, что мне не понравилось сегодня, - это подключение крайних защитников в атаку", - добавил тренер.

"Ростов" набрал первое очко в чемпионате и поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче подопечные Семина 14 августа дома сыграют с московским ЦСКА.