Терюшков считает ничью в матче "Химок" и "Ростова" закономерным результатом

В воскресенье "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. Ростовчане провели первую игру под руководством Юрия Семина, который сменил Валерия Карпина.

"Результат по игре, две команды практически с одинаковой тактикой, - сказал Терюшков. - Юрий Павлович [Семин] и Игорь Геннадьевич [Черевченко] много работали вместе, поэтому закономерный результат, все получилось. Каждая команда могла забить и по второму голу, но я думаю, что закономерная ничья, хотя был у нас в конце момент, в наши ворота были тоже, но выручал голкипер [Илья] Лантратов, поэтому ничья является самым справедливым итогом".

24 июля Терюшков рассказал журналистам, что "Химки" ставят задачу занять место не ниже восьмого по итогам чемпионата. "Задачу пока не меняем, а нашей ближайшей задачей является в ближайшее время подписать нападающего, вот тогда посмотрим относительно задач на сезон. Если мы сейчас договоримся, то на следующей неделе уже представим. Фамилию пока не будем разглашать", - добавил Терюшков.

"Химки" с 4 очками занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб 16 августа в гостях встретится с "Сочи".