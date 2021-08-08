Овечкин надеется, что сборная России по футболу улучшит результаты при Карпине

ТАСС, 8 августа. Обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин надеется, что сборная России по футболу улучшит игру и результаты при новом главном тренере Валерии Карпине. Об этом Овечкин рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля.

"Я не футбольный специалист. Карпин - опытный человек. Надеюсь, что наша сборная станет лучше и будет побеждать", - сказал Овечкин.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе "Лужники" примут хорватов.