{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Овечкин надеется, что сборная России по футболу улучшит результаты при Карпине

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля

ТАСС, 8 августа. Обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин надеется, что сборная России по футболу улучшит игру и результаты при новом главном тренере Валерии Карпине. Об этом Овечкин рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля.

"Я не футбольный специалист. Карпин - опытный человек. Надеюсь, что наша сборная станет лучше и будет побеждать", - сказал Овечкин.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе "Лужники" примут хорватов.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Футбол в России
Футболист "Рубина" Хакшабанович намерен набрать минимум 20 очков в сезоне
Хакшабанович забил один из двух голов "Рубина" в победном матче с "Ахматом"
Читать полностью