Геркус назвал "Динамо" претендентом на медали чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" является претендентом на попадание в тройку лучших по итогам текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура РПЛ. Бело-голубые впервые с 2003 года начали сезон с трех побед, тогда команда стартовала с четырех побед кряду.

"Нельзя называть "Динамо" основным конкурентом "Зенита" [в борьбе] за чемпионство, - сказал Геркус. - Я думаю, что "Динамо" можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а потом футболисты "Динамо" вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть".

"Защита ЦСКА не справлялась, опорная зона тоже. Вопрос был в том, будет ничья или поражение, вот так случилось. Мне кажется, что ЦСКА нужно что-то делать", - добавил Геркус.

"Динамо" с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем туре московский клуб 14 августа сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".