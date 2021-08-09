"Претенденты на медали". "Динамо" выиграло у ЦСКА, одержав третью победу подряд в РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), эта победа стала третьей подряд для бело-голубых на старте сезона. "Динамо" вместе с санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" остались единственными клубами, которые еще не потеряли очков в первых турах чемпионата России.

Изначально преимуществом в центральной встрече воскресенья владели футболисты ЦСКА, уже на 8-й минуте нападающий армейцев Чидера Эджуке открыл счет. Нигерийский игрок получил мяч в штрафной и пробил по воротам, гол был забит после рикошета от защитника. После гола армейцы перестали создавать моменты в атаке. На 43-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный был заменен из-за травмы.

Второй тайм прошел при полном доминировании "Динамо", сразу после перерыва команда Сандро Шварца начала активно проявлять себя в атаке. Вскоре динамовцы забили, на 58-й минуте с пенальти отличился Даниил Фомин. До этого защитник ЦСКА Яка Бийол в подкате снес хавбека Арсена Захаряна, главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR). На 73-й минуте Фомин оформил дубль - голкипер Игорь Акинфеев после удара Дениса Макарова отбил перед собой, Фомин первым оказался на мяче и пробил в ворота.

После игры главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал спорным пенальти, который назначил Безбородов. "У меня есть претензии по судейству, не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы, не хочу говорить ничего плохого, но стиль судейства Безбородова мне не понравился, - сказал Березуцкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - В первом тайме ЦСКА играл довольно неплохо, особенно 30 минут, во втором тайме игра ухудшилась, травму получил Заболотный, это потеря для нас, пока информации по нему нет, узнаем после всех процедур. Алан Дзагоев не вышел, потому что у него повреждение ахилла".

"Нельзя называть "Динамо" основным конкурентом "Зенита" [в борьбе] за чемпионство. Я думаю, что "Динамо" можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а потом футболисты хозяев вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть", - сказал ТАСС бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус.

"Динамо", выиграв ранее в гостях у "Уфы" (3:2) и "Ростова" (2:0), впервые с 2003 года начало сезон с трех побед, тогда команда стартовала с четырех побед подряд. Подопечные Шварца с 9 очками занимают третье место в таблице РПЛ, в следующем туре команда 14 августа в гостях сыграет с грозненским "Ахматом". ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее клуб обыграл на своем поле "Уфу" (1:0) и дома проиграл "Локомотиву" (1:2), армейцы располагаются на девятой строчке.

Карпин встретился с Фоминым

В субботу после матча "Спартак" - "Нижний Новгород" (1:2) главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что будет посещать матчи для просмотра игроков и намерен провести разговор с футболистами, которые принимали участие в чемпионате Европы 2021 года. В воскресенье Карпин также посетил встречу "Динамо" - ЦСКА, после которой он поговорил с Фоминым. "После матча "Химки" - "Ростов" ни с кем из футболистов не общался, на "Динамо" - ЦСКА поговорил с Фоминым. То же самое, что и вчера на "Спартаке", это наши личные разговоры, рассказывать не буду", - сказал Карпин журналистам.

При этом сам игрок тоже не стал раскрывать подробности разговора. "Сложно что-то выделить из разговора с Карпиным, пусть лучше между нами останется, говорили обо всем по чуть-чуть, - сказал Фомин журналистам. - Начались разговоры, что надо бороться за чемпионство? Честно, я не знаю таких разговоров, просто рады трем победам, у нас молодая команда, нужно выходить и получать удовольствие".

Матч в воскресенье посетил обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и обладатель Кубка Гагарина в составе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Александр Овечкин, который оценил назначение Карпина главным тренером сборной. "Я не футбольный специалист. Карпин - опытный человек, надеюсь, что наша сборная станет лучше и будет побеждать", - сказал Овечкин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин считает, что клуб может бороться за медали в нынешнем сезоне РПЛ. "Футболисты "Динамо" могли забить в ворота ЦСКА еще больше, команда реализует свои задачи, играет хорошо, - сказал Степашин, комментарий которого приводит "Спорт-Экаспресс". - Говорить о чемпионстве еще рано, пройдет первый круг - будем смотреть. С такой игрой можем попасть в топ-3, для меня это очевидно".

"Ростов" не смог победить в первой игре при Семине

В другом матче воскресенья "Ростов" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. Счет на 14-й минуте открыл нападающий ростовчан Николай Комличенко, в составе "Химок" с пенальти отличился полузащитник Денис Глушаков (70). "Ростов" провел первый матч под руководством Юрия Семина, который был назначен на пост главного тренера команды 4 августа и сменил Валерия Карпина, сосредоточившегося на работе со сборной России.