Касаткина проиграла Коллинз в финале теннисного турнира в Сан-Хосе

ТАСС, 9 августа. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (10:12), 6:1 в пользу американки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Касаткина получила четвертый номер посева.

Касаткиной 24 года, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

27-летняя Коллинз завоевала второй титул WTA в карьере. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. На данный момент она занимает 36-е место в мировом рейтинге.

Призовой фонд турнира в Сан-Хосе составляет $565 тыс. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей стала китаянка Чжэн Сайсай. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в Сан-Хосе, является Анна Чакветадзе (2007).