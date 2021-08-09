Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву

Токио покинули мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены. Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Последний рейс с российскими спортсменами, принимавшими участие в олимпийских соревнованиях, вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В столице Японии осталась каратистка Анна Чернышева. Она была отправлена на карантин сразу после прилета в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают гостей Игр, у которых по прилете обнаружится коронавирус. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что представитель организации останется в Токио, пока у спортсменки не закончится карантин.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

Россияне на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. Наибольшее количество медалей российские спортсмены завоевали на Играх 2004 года в Афинах - 90. Тогда национальная команда была третьей в медальном зачете.