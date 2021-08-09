Дина Аверина: Винер-Усманова сравнила судейство в художественной гимнастике и Немова

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады в Токио, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

ТОКИО, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила судейский скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио с ситуацией с заниженными оценками гимнасту Алексею Немову на Олимпийских играх 2004 года. Об этом ТАСС рассказала Дина Аверина.

"Ирина Александровна [Винер-Усманова] первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова, - сказала Дина Аверина. - Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что [российские болельщики] нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки".

На Олимпиаде в Афинах в 2004 году за свое выступление на перекладине Немов получил от судей 9,725 балла. Несколько минут зрители на арене возмущенно гудели и освистывали решение судей, после чего оценка была пересмотрена и повышена до 9,762 балла. Зрители продолжали кричать и свистеть, поэтому самому Немову пришлось выйти к трибунам, поблагодарить болельщиков и попросить их успокоиться, россиянину изменили оценки, но гимнаст остался без медали.

В активе Немова 12 олимпийских медалей, среди которых четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых, также он является пятикратным чемпионом мира.

Олимпийские игры завершились в воскресенье. Сестры Аверины и другие члены сборной России в понедельник вылетели из Токио.