Олег Матыцин назвал успешным выступление россиян на Олимпиаде в Токио

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Выступление россиян на Олимпийских играх в Токио было успешным, во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

В понедельник на учебно-тренировочной базе "Новогорск" проходит встреча министра с российскими паралимпийцами. Президент России Владимир Путин примет участие во встрече в режиме видеосвязи. На Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв пятое место в общем медальном зачете.

"Хочу поблагодарить всю олимпийскую российскую дружину за успешное вступление, - сказал Матыцин. - Был непростой период подготовки, мы показали, что умеем готовиться и преодолевать трудности, в самых непростых условиях шла эта работа. Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро. Самое главное - показали, что у нас есть потенциал".

"Есть перспективы для работы, будет проведен тщательный анализ по всем видам спорта. Следующий этап олимпийской подготовки будет сокращен, три года до Парижа. Это потребует дополнительных усилий, но сегодня мы уверенно говорим, что это успех, мы гордимся теми победами, духом сплочения, ответственностью и всегда будем надеяться, что эта позитивная динамика сохранится", - добавил министр спорта.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.