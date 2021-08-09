{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Олег Матыцин назвал успешным выступление россиян на Олимпиаде в Токио

Министр спорта поблагодарил отечественных спортсменов, выступавших на Играх в Японии
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Выступление россиян на Олимпийских играх в Токио было успешным, во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

На эту тему
Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву
Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву

В понедельник на учебно-тренировочной базе "Новогорск" проходит встреча министра с российскими паралимпийцами. Президент России Владимир Путин примет участие во встрече в режиме видеосвязи. На Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв пятое место в общем медальном зачете.

"Хочу поблагодарить всю олимпийскую российскую дружину за успешное вступление, - сказал Матыцин. - Был непростой период подготовки, мы показали, что умеем готовиться и преодолевать трудности, в самых непростых условиях шла эта работа. Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро. Самое главное - показали, что у нас есть потенциал".

"Есть перспективы для работы, будет проведен тщательный анализ по всем видам спорта. Следующий этап олимпийской подготовки будет сокращен, три года до Парижа. Это потребует дополнительных усилий, но сегодня мы уверенно говорим, что это успех, мы гордимся теми победами, духом сплочения, ответственностью и всегда будем надеяться, что эта позитивная динамика сохранится", - добавил министр спорта.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
Футбол в России
"Ахмат" выразил недовольство судейством Кукуяна в матче против "Рубина"
Грозненский клуб пропустил два мяча после удаления вратаря команды
Читать полностью