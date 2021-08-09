Матыцин: перед сборной России не ставят медальных планов на Паралимпийских играх

В понедельник на учебно-тренировочной базе "Новогорск" проходит встреча министра с российскими паралимпийцами. Президент России Владимир Путин примет участие во встрече в режиме видеосвязи.

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Сборная России отправляется в Токио на Паралимпийские игры без медальных планов и задач. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Не ставим медальных планов и задач, - заявил Матыцин. - Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжелых условиях, а это и климатические условия, и все сложности, связанные с ковидом, показали максимум своих возможностей в честной борьбе, показали, что они достойные сыны и дочери нашей страны".

Матыцин добавил, что собирается следить за российскими спортсменами во всех видах спорта на Паралимпиаде. "Мы всегда гордились нашими паралимпийцами, потому что они демонстрируют нам любовь к жизни, к спорту, уважение к труду. Этому они учат всех нас, и ответственность россиян - поддержать их", - сказал Матыцин.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.