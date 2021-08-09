На организацию Олимпиады в Париже планируют потратить €7,1 млрд

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, рассчитывают потратить €7,1 млрд на организацию игр, а также благоустройство старых и строительство новых объектов. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM Business.

В 2016 году власти представили план организации Олимпийских игр стоимостью €6,5 млрд. С тех пор бюджет увеличился, наблюдатели не исключают, что по мере приближения церемонии открытия цифры продолжат расти.

Согласно текущему плану, непосредственно организационные мероприятия обойдутся в €3,9 млрд. В большинстве своем эта часть затрат будет покрыта за счет частных инвестиций, из них €1,2 млрд выделит Международный олимпийский комитет (МОК).

Строительство и благоустройство потребует порядка €3,2 млрд, здесь самым крупным инвестором станет государство - €933 млн. Впрочем, как заявил в эфире телеканала глава кабинета директора организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года Мишель Алоизио, Франция по сравнению с прошлыми играми постарается "изменить логику" организации и будет строить объекты, которые пригодятся в будущем.

"Мы хотим предложить радикально новый алгоритм", - пообещал он. Алоизио отметил, что Франция "сохранит лучшее от игр", но в то же время уделит большое внимание вопросам экологии: например, организаторы рассчитывают сократить углеродный след в среднем на 55% по сравнению с прошлыми играми. Также иной подход обещают применить и к распределению бюджета.

Планы строительства

По его словам, 95% олимпийских объектов уже фактически существуют в виде постоянных или временных сооружений, в том числе футбольный стадион "Стад де Франс" на севере Парижа, теннисные корты "Ролан-Гаросс", спорткомплекс "Париж-Берси", велодром в коммуне Сен-Кентен-ан-Ивлин. Временные же площадки могут расположиться, например, на эспланаде Инвалидов (стрельба из лука) или у Эйфелевой башни (дзюдо) в 7 округе в Париже.

В бюджет заложено и строительство олимпийской деревни, а также центра водных видов спорта в департаменте Сена-Сен-Дени. "Это будет сделано не только для Олимпийских игр, но и для поддержки развития данной территории в будущем", - подчеркнул он. Как уточняет телеканал, олимпийская деревня, где разместятся спортсмены и журналисты, после завершения соревнований выйдет на рынок недвижимости в виде 1,3 тыс. квартир, офисов и торговых точек.