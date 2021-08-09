Путин уверен, что спортсмены из России покажут свое мастерство на Паралимпиаде в Токио

НОВО-ОГАРЕВО, 9 августа. /ТАСС/. Отстранение российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году было одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт, при этом на нынешней Паралимпиаде в Токио спортсмены из РФ предъявят свое мастерство, уверен президент России Владимир Путин.

"Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за эпидемии, - сказал глава государства в понедельник в ходе общения по видеосвязи с членами паралимпийской сборной. - Все мы помним о несправедливом отстранении команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт".

По словам Путина, "к счастью, ситуация меняется". "Наша делегация в Токио представлена именитыми спортсменами и перспективными, яркими, молодыми атлетами. Для миллионов людей во всем мире ваша несгибаемая воля, стремление, несмотря ни на что, добиваться успеха - стимул невероятной мощи, - добавил президент, обращаясь к участникам встречи. - Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир, это именно про вас".

К общению с главой государства в режиме видеоконференции подключились спортсмены из волейбольного центра "Сахалин" в Южно-Сахалинске, учебно-тренировочной базы "Ока" в Тульской области, учебно-тренировочного центра "Новогорск" и тренировочного центра сборных команд "Озеро Круглое" в Подмосковье. Путин отметил, что, несмотря на то, что в этот раз встреча проходит в "особом формате", она все равно передает общую теплоту чувств и гордость за достижения атлетов в жизни и спорте.

По словам главы государства, он считает принципиально важным, чтобы СМИ "максимально широко и подробно" освещали паралимпийский спорт.

Высокий уровень подготовки

Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения предъявят свое "уникальное спортивное" мастерство на нынешней Паралимпиаде. "Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа", - подчеркнул президент в общении со спортсменами.

Президент РФ также уверен в боевом настрое и высочайшей степени подготовки сборной к Паралимпийским играм.

"Уверен, что вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров, наставников, за друзей, за свою малую родину и всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой и величайшая степень готовности", - сказал президент.

По словам главы государства, Паралимпиада и паралимпийские первенства и чемпионаты - "это много больше, чем просто спортивные праздники". "Это соревнования людей, которые достигли вершины силы духа, презрели любые трудности, развернули границы возможности человека. Это лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели", - добавил Путин.

"Мы все, наша огромная и прекрасная Россия очень гордимся вами и желаем только побед", - заверил он.

Встреча по итогам Игр в Токио

Путин пообещал провести очную встречу с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после окончания Игр в Токио.

"Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем", - заверил президент.

Путин подчеркнул, что верит в российских спортсменов-паралимпийцев, будет болеть за них всем сердцем и внимательно следить за всем, что происходит на спортивных площадках.

"Подготовка паралимпийцев к таким высоким стартам, к таким сложным стартам, как паралимпийское первенство, всегда сопряжена с особыми сложностями, с особыми вопросами, которые требуют пристального внимания", - сказал глава государства, уточнив, что имеет в виду очень тонкую работу с врачами и другими специалистами. Он отметил, что тренеры и психологи сборной обладают самой высокой квалификацией. "Я тоже со своей стороны хочу выразить слова благодарности всем специалистам, которые с вами работали на протяжении многих лет", - обратился он к паралимпийцам.

Тем не менее, по словам президента, теперь все внимание будет приковано именно к спортсменам, к их успехам и достижениям. "Я ни на секунду не сомневаюсь, что они (успехи и достижения) будут, и от всего сердца желаю вам удачи", - заключил Путин.

Паралимпийская сборная РФ

В состав российской команды на Паралимпиаду вошли 430 человек, 241 из них спортсмены (129 мужчин и 112 женщин). В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

Нынешние Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год и пройдут с 24 августа по 5 сентября. Всего на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей.