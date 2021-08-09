Вдовин: российские паралимпийцы ощущали поддержку государства во время подготовки к Играм

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены ощущали поддержку государства на всем пути подготовки к Паралимпийским играм в Токио. Об этом сообщил десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами в понедельник.

"Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас, - сказал Вдовин. - Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства".

Вдовин добавил, что сборная готова так, как никогда раньше, и покажет на Олимпиаде все свои силы. "Мы ездили на сборы, принимали участие в соревнованиях, что скажется на нашем участии в Паралимпийских играх. Россия верна паралимпийским идеалам", - сказал Вдовин.

Пятикратный чемпион мира по плаванию среди лиц с ПОДА Роман Жданов, отвечая на вопрос Путина, рассказал об условиях, созданных на базах для подготовки российских паралимпийцев. "Команды по плаванию и настольному теннису находятся на сборе в Южно-Сахалинске. Очень важно, чтобы находились базы для подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны за благоприятные условия при подготовке. Условия на высшем уровне, замечаний нет", - сказал Жданов.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.