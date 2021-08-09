Кунстман: российские паралимпийцы готовы продолжить успех олимпийцев

МОСКВА, 9 августа /ТАСС/. Сборная России на предстоящих Паралимпийских играх в Токио готова продолжить успех олимпийской команды. Такое мнение высказала чемпионка мира по волейболу сидя Елизавета Кунстман в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами.

"Мы гордимся возможностью встретиться с вами перед Играми, - обратилась к Путину Кунстман. - Совсем скоро мы будем в Японии, где сможем показать достойный результат. На завершившихся Играх российские спортсмены завоевали более 70 медалей, мы готовы продолжить их успехи. Мы страну не подведем".

Двукратная чемпионка мира по фехтованию на колясках Виктория Бойкова отметила, что выступать на Паралимпиаде российские спортсмены будут с гимном и флагом в душе. "Уважаемый Владимир Владимирович, то внимание, которое вы оказываете, придает нам сил и уверенности. В душе будем выступать с гимном и флагом России", - сказала Бойкова.

Путин в ответ выразил уверенность в том, что фехтовальщики на Паралимпиаде сделают все возможное, чтобы показать свои лучшие качества. "Вы наверняка смотрели, как выступали на Олимпийских играх российские фехтовальщики, они в очередной раз добились выдающихся результатов, - сказал глава государства. - Не сомневаюсь, что и вы сделаете все возможное, чтобы показать свои лучшие качества и тот результат, которого вы достойны. У меня нет никаких сомнений на этот счет".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпийских играх выступят без национального флага и государственного гимна.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.