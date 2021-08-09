Разрешенная вместимость на играх чемпионата мира по пляжному футболу в Москве составит 50%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по пляжному футболу смогут посетить не более 50% от общей вместимости арены на Фестивальной площади СК "Лужники". Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский.

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Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей, на которой состоятся матчи, началось 5 июля. Ранее в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира сообщили ТАСС, что разрешенная вместимость составит 3 000 зрителей.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями с Москвой и Роспотребнадзором, на стадионе будет присутствовать 50% зрителей от общей вместимости, без QR-кодов и без наличия отрицательного теста. Но мы всячески приветствуем, если люди вакцинируются. Команды же будут сдавать тесты каждые 72 часа", - сказал Володарский.

На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).