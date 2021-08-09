Чернышенко пожелал российским паралимпийцам честной борьбы и достойных выступлений

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко желает российским спортсменам на Паралимпийских играх в Токио честной борьбы и достойных выступлений. Об этом Чернышенко заявил ТАСС.

"Только что завершились Олимпийские игры в Токио, на которых наши атлеты показали блестящие результаты. Победы достались им в непростых условиях и сложной моральной обстановке, тем ценнее они для нас всех. Мы радуемся успехам наших спортсменов и напутствуем российских паралимпийцев с верой в их мужество и силу духа. Желаем честной борьбы и достойных выступлений", - сказал Чернышенко.