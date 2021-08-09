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Паралимпиада в Токио

Чернышенко пожелал российским паралимпийцам честной борьбы и достойных выступлений

Вице-премьер отметил мужество и силу духа спортсменов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко желает российским спортсменам на Паралимпийских играх в Токио честной борьбы и достойных выступлений. Об этом Чернышенко заявил ТАСС.

"Только что завершились Олимпийские игры в Токио, на которых наши атлеты показали блестящие результаты. Победы достались им в непростых условиях и сложной моральной обстановке, тем ценнее они для нас всех. Мы радуемся успехам наших спортсменов и напутствуем российских паралимпийцев с верой в их мужество и силу духа. Желаем честной борьбы и достойных выступлений", - сказал Чернышенко.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичПаралимпиада в Токио
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