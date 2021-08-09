Последний рейс с российскими олимпийцами прибыл в Москву

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Последний рейс с российским спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх, прибыл из Токио в Москву. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".

Прилетели мужская сборная по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены. Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.

В столице Японии осталась каратистка Анна Чернышева, которая была отправлена на карантин сразу по прилете в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают гостей Игр, у которых по прибытии обнаружится коронавирус. Представитель Олимпийского комитета России останется со спортсменкой в Токио, пока у нее не закончится карантин.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).