Аудитория Первого канала выросла в два раза во время финала по художественной гимнастике

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Количество телезрителей Первого канала в московском часовом поясе во время финала соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх увеличилось на 107% по сравнению со средними показателями за последний месяц в это же время. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании MediaHills.

Просто играет ROC. Итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх

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Также большой интерес у зрителей вызвали трансляции финала в прыжках в воду среди мужчин (рост более 50%) и финального матча гандбольного турнира среди женских сборных (48%).

Церемонию закрытия Олимпиады транслировал телеканал "Россия-1", наибольший прирост зрителей во время трансляции был зафиксирован в Санкт-Петербурге (54%), Екатеринбурге (28%), Москве (24%), Новосибирске (18%).

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив командам США (113) и Китая (88).