Врач сборной России рассказал, что рисков для здоровья Шубенкова перед Олимпиадой не было

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков был допущен к Олимпийским играм в Токио, на момент прохождения обследования рисков для здоровья спортсмена не было. Об этом в интервью ТАСС заявил главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

Шубенков не смог выступить на Олимпийских играх в Токио. Он снялся с соревнований непосредственно перед квалификационным забегом на дистанции 110 м с барьерами из-за травмы. Позднее сообщалось, что у Шубенкова подозрение на частичный разрыв ахилла.

"Важно понимать, что большинство профессиональных атлетов живет и выступает с хроническими повреждениями опорно-двигательного аппарата, - сказал Жолинский. - Это их профессиональное заболевание, и грань между частичным и полным разрывом может быть пройдена очень быстро. Но если они попали на Олимпийские игры, значит, на момент прохождения углубленного медицинского обследование (УМО) риска для их здоровья не было. И тренерский штаб принял такое решение, что вкупе с их лучшим результатом и состоянием здоровья они могут поехать на Олимпийские игры".

"Атлет в спорте высших достижений, а тем более олимпиец - это тот человек, который понимает, что благодаря своим выступлениям он всегда ставит на чашу весов здоровье, - продолжил собеседник агентства. - И спорт высших достижений всегда сопряжен с получением травм и какими-либо хроническими состояниями. Почти у всех спортсменов есть профессиональное заболевание. у Шубенкова это оказался ахилл, слабое место, которое, к сожалению, дало о себе знать. Он крайне расстроен этим, медицинский штаб и тренерский состав сделали все возможное, чтобы эта травма у него не рецидивировала. Но на то они и Олимпийские игры, что все всегда происходит на пределе человеческих возможностей".